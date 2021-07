VIDEO| Biden a fost huiduit de participanții de la mitingul din Virginia: 'Asta nu este adunarea lui Trump'

Mitingul organizat vineri de Joe Biden a fost văzut ca un test înainte de campania democraților pentru alegerile de anul viitor, care vor decide componența Congresului. Întâlnirea nu a mers întocmai cum se aștepta echipa lui Biden, președintele fiind huiduit de cei care erau prezenți la evenimentul organizat pentru a-l promova pe Terry McAuliffe pentru un al doilea mandat de guvernator al statului Virginia.

Într-un clip distribuit pe rețelele de socializare este surprins momentul în care participanții la miting îl întrerup aproape imediat pe Biden și reacționează agresiv atunci când președintele o laudă pe Kat Ivey, guvernatorul republican al statului Alabama, pentru eforturile de a-și convinge cetățenii să se vaccineze.

„Ne confruntăm acum cu o pandemie a nevaccinaților. Mulți dintre prietenii noștri conservatori au dubii. Mulțumesc lui Dumnezeu că guvernatorul din Alabama – care a avut cea mai scăzută rată a vaccinării din țară – iar acum îi pot face în mod autentic complimente…”, spune Biden înainte de a fi huiduit.

Președintele a răspuns prin: „Uite ce e, asta nu este adunarea lui Trump. Lasă-i să strige. Nimeni nu-i ia în seamă.”

O parte a susținătorilor au fost auziți strigând „Te iubim, Joe”, alții solicitau să „oprească linia 3”, cu referire la proiectul de construcție a gazoductului care leagă provincia canadiană Alberta de statul american Minnesota.

Joe Biden gets heckled by protesters at a rally for Terry McAuliffe pic.twitter.com/U5sRvqKpEj