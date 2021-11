VIDEO| Cântăreţul Elton John a primit din partea prinţului Charles o prestigioasă şi rară distincţie regală

Cântăreţul Elton John a primit din partea prinţului Charles o prestigioasă şi rară distincţie regală în cadrul unei ceremonii organizate miercuri la Castelul Windsor, în semn de recunoaştere a carierei sale muzicale de peste cinci decenii şi a activităţilor sale de caritate privind combaterea SIDA, informează Reuters.

Elton John, în vârstă de 74 de ani, a fost recompensat cu Ordinul Companionilor de Onoare (Order of the Companions of Honour), o distincţie atribuită doar suveranului britanic şi unui număr de cel mult 65 de membri.

Muzicianul britanic, care a ajuns luna trecută pentru prima dată în fruntea topului din Marea Britanie după o pauză de 16 ani datorită colaborării sale cu Dua Lipa la piesa "Cold Heart (PNAU remix)", s-a alăturat astfel altor personalităţi, precum artistul David Hockney, actriţa Judi Dench, cântăreţul Paul McCartney şi scriitoarea J.K. Rowling, care sunt deja membri ai acestui ordin.

Elton John, unul dintre artiştii cu cele mai mari vânzări de albume din toate timpurile, devenit celebru datorită unor piese de mare succes precum "Goodbye Yellow Brick Road", "Rocket Man" şi "Your Song", a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii în anul 1998.

La ceremonia de miercuri, artistul britanic a venit însoţit de soţul său, David Furnish, şi s-a deplasat cu ajutorul unui baston, potrivit Agerpres.ro.

În septembrie, Elton John a anunţat că a decis să îşi amâne turneul european din cauza unor probleme la şold.

Starul britanic a strâns milioane de lire sterline pentru campanii de combatere a maladiei SIDA şi a înfiinţat în acest scop o fundaţie proprie, Elton John AIDS Foundation, în anii 1990.