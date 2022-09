Video| Cel puţin 35 de persoane au fost ucise în manifestaţii violente declanşate în Iran după moartea tinerei Mahsa Amini

Cel puţin 35 de persoane au fost ucise în manifestaţii violente declanşate în Iran de peste o săptămână de moartea unei tinere arestate de Poliţia Moraviurilor, anunţă sâmbătă presa de stat iraniană, relatează AFP.

”Televiziunea de stat a anunţat vineri seara că numărul persoanelor decedate la revolte recente în ţară a crescut la 35, potrivit unor statistici neoficiale”, scrie agenţia de presă a Ministerului iranian al Sportului, Borna News.

Un bilanţ oficial precedent anunţa 17 morţi, potrivit News.

În schimb, potrivit organizaţiei nonguvernamentale (ONG) Iran Human Rights, cu sediul la Oslo, cel puţin 50 de persoane au fost ucise la aceste manifestaţii.

Şase persoane au fost ucise cu arme de foc de către forţe de ordine, joi seara, în oraşul Rezvanshahr, în provincia Gilan (nord).

Alte morţi au fost înregistrate la Babol şi Amol (nord).

Manifestaţii au loc în aproximativ 80 de oraşe, de aproximativ o săptămână, potrivit Iran Human Rights.

Moartea lui Mahsa Amini, la vârsta de 22 de ani, a provocat condamnări în lume, oar ONG-uri internţaionale au denunţat o reprimare ”brutală” a acestor manifestaţii.

Tânăra, originară din Kurdistan, în nord-vestul Iranului, a fost arestată la 13 septembrie, la Teheran, din cauza ”purtării unor haine nepotrivite”, de către Poliţia Moravurilor, o unitate însărcinată să impună respectarea codului vestimentar strict în republica islamică, în care femeile sunt obligate să-şi acopere părul şi nu au dreptul să poarte haine scurte, deasupra genunchiului, pantaloni mulaţi sau blugi cu găuri.

Ea a murit la 16 septembrie la un spital.

Potrivit unor activişti, ea a fost lovită mortal în cap, însă oficiali iranieni au dezminţit această acuzaţie şi au anunţat o anchetă.

