VIDEO| Incendiu violent într-un spital Covid din Irak: Cel puţin 35 de persoane au murit

Un incendiu violent a izbucnit la unitatea Covid-19 a spitalului Al-Huseein din Nassiryah, iar cel puţin 35 de persoane au murit, relatează AFP.

"Victimele au fost arse şi căutările continuă", a declarat Haydar al-Zamili, purtător de cuvânt al autorităţilor locale.

Unitatea cuprinde 60 de paturi, informează News.ro.

Potrivit unor surse medicale, 16 pacienţi au putut fi evacuaţi din clădirea în flăcări.

