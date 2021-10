VIDEO/ Inundații devastatoare în Sicilia - Cel puțin două persoane și-au pierdut viața

Cel puţin două persoane au murit la Catania, al doilea cel mai important oraş în Sicilia, în urma unor ploi torenţiale, potrivit news.ro.

Una dintre victime este un bărbat în vârstă de 53 de ani care s-a înecat în vehiculul său, inundat, la Gravina di Catania, la periferia oraşului.

Sute de automobilişti au fost blocaţi în Piazza Duomo şi pe străzi din centrul oraşului, afectate de intemperii.

”Oraşul nostru se confruntă cu o situaţie dramatică începând de ieri (marţi), din cauza condiţiilor meteorologice care afectează toată partea de st a Siciliei”, scrie pe facebook primarului Cataniei Salvo Pogliese.

În urma inundaţiilor de marţi, care au afectatîn principal zona de sud a oraşului Catania şi Calatino, o furtună puternică punea oraşul la grea încercare miercuri, potrivit La Repubblica.

Locuitorii din zonă au fost îndemnaţi să rămână acasă.

Breaking: Major flooding is occurring due to torrential rain in Catania, Italy. pic.twitter.com/JynAvSVzty