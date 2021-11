VIDEO| Lady Gaga revine pe marile ecrane cu filmul 'House of Gucci'

După debutul său strălucit în cinematografiei cu "A Star is Born" (2018), Lady Gaga revine pe marile ecrane cu "House of Gucci", un ambiţios şi foarte aşteptat film al lui Ridley Scott, care dezvăluie intrigile şi pasiunile ce pulsează în spatele uneia dintre cele mai celebre case de modă, potrivit EFE şi site-ului Imdb.

"House of Gucci"("Casa Gucci"), care se lansează vineri în cinematografele din Statele Unite, are o distribuţie de vedete din care mai fac parte Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek şi Jared Leto. Însă vedeta incontestabilă este Lady Gaga, care o interpretează pe Patrizia Reggiani, piesa cheie din asasinarea care a zguduit casa Gucci, unul dintre cele mai mediatizate evenimente din istoria recentă a Italiei.

Filmul este inspirat din cartea "The House of Gucci: A sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed", scrisă de Sara Gay Forden şi publicată în 2001. Pelicula prezintă povestea spectaculoasă a familiei Gucci, plină de momente tensionate, care au culminat cu uciderea lui Maurizio Gucci.

Patrizia Reggiani a fost condamnată pentru că a ordonat asasinarea fostului ei soţ, Maurizio Gucci (interpretat de Adam Driver), împuşcat de un ucigaş plătit, în 1995, la Milano. Maurizio Gucci era nepotul lui Guccio Gucci, fondatorul firmei şi care a condus casa de modă între 1983 şi 1993.

Întinsă pe trei decenii, acţiunea din "House of Gucci", presărată cu poveşti de dragoste, trădare, decadenţă, răzbunare, şi, în final, crimă, ilustrează puterea unui nume şi cât de departe poate merge o familie pentru a-şi menţine puterea.

O altă premieră din acest weekend este "Licorice Pizza" (2021), scris şi regizat de Paul Thomas Anderson. Filmul îl are pe Bradley Cooper în rolul principal, iar din distribuţie mai fac parte Maya Rudolph şi Sean Penn. ''Licorice Pizza'' prezintă povestea unui licean care încearcă să devină actor în anii '70, precum şi povestea de dragoste dintre Alana Kane şi Gary Valentine, care pornesc într-o aventură în San Fernando Valley. Filmul se află pe lista scurtă a favoriţilor pentru câştigarea unui Oscar la ediţia de anul viitor a prestigioaselor premii.

Se lansează în cinematografe în acest weekend şi filmul horror "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", a cărui acţiune se desfăşoară în 1998 şi care explorează originile şi secretele misteriosului Raccoon City. Cândva prosper şi gazdă a gigantului farmaceutic Umbrella Corporation, Raccoon City este acum un orăşel oarecare, îmbătrânit şi prăfuit. Odată plecată, corporaţia a lăsat o moştenire monstruoasă. Când răul începe să bântuie străzile, vieţile localnicilor se schimbă dramatic, iar câţiva supravieţuitori trebuie să afle ce a lăsat în urmă Umbrella dacă vor să mai prindă zorii unei noi zile, potrivit Agerpres.ro.

Armata de zombi din noul film al francizei "Resident Evil" are acum un nou inamic în tânăra Kaya Scodelario, actriţa britanică ce preia ştafeta de la Milla Jovovich pentru a se lupta cu noii monştri în acest film regizat de Johannes Roberts. Din distribuţie mai fac parte actorii Robbie Amell, Hannah John-Kamen şi Neal McDonough.

O altă premieră este filmul "The Humans", în regia lui Stephen Karam şi avându-i în distribuţie pe Richard Jenkins, Jayne Houdyshell, Amy Schumer şi Beanie Feldstein. Acţiunea filmului se desfăşoară într-un apartament duplex din Manhattan, unde familia Blake reunită se pregăteşte să sărbătorească Thanksgiving Day. Însă atunci când se lasă seara, încep să se petreacă lucruri ciudate, fiinţe stranii pândesc în întuneric, iar tensiunile din interior sunt pe punctul să explodeze.