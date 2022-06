Video| O versiune inedită a melodiei 'Starman' a lui David Bowie a fost lansată la 50 de ani de la apariţia albumului 'Ziggy Stardust'

O versiune inedită a melodiei "Starman" a lui David Bowie, realizată pe baza emblematicului show susţinut de regretatul artist britanic în cadrul emisiunii "Top of the Pops", a fost lansată pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la apariţia pe piaţă a discului "The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars", relatează joi contactmusic.com.

Albumul emblematic al regretatului muzician a fost lansat pe 16 iunie 1972, iar Parlophone Records a marcat ocazia cu un single special difuzat în streaming, potrivit Agerpres.ro.

Melodia "Starman (Top of the Pops Version 2022 Mix)" a fost realizată pe baza versiunii master a înregistrărilor emisiunii "Top of the Pops" realizată de BBC.

Versiunea master a fost lansată pentru prima dată pe discul de vinil de 7 inchi "Starman" în urmă cu un deceniu.

Conform regulilor Uniunii Muzicienilor din 1972, pentru a apărea la "Top of the Pops", artiştii trebuiau să îşi reînregistreze piesa şi să cânte live peste aceasta.

Noua versiune din 2022 a "Starman" combină piesa de suport - care a fost înregistrată la Trident Studios pentru emisiune - şi vocea de pe versiune de album.

Remixul a fost creat de coproducătorul "Ziggy Stardust", Ken Scott, care l-a creat la începutul acestui an din mai multe melodii.

David Bowie s-a stins din viaţă la 10 ianuarie 2016, la scurt timp după cea de-a 69-a sa aniversare, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Ultimul său disc a fost "Blackstar", lansat la 8 ianuarie 2016, cu două zile înainte de moartea artistului. Un album al lui David Bowie care nu a fost lansat oficial în timpul vieţii lui a fi scos pe piaţă în ajunul zilei în care cântăreţul ar fi împlinit 75 de ani. Intitulat ''Toy'', materialul discografic înregistrat în 2001 şi care a apărut în mod ilegal pe internet în 2011, a fost lansat la 7 ianuarie 2022, sub forma unui set de trei CD-uri.