Video| Președintele Joe Biden anunță că este bolnav de cancer

Președintele american Joe Biden a anunțat, în timpul vizitei sale în Massachusetts că este bolnav de cancer.

Biden: "Trebuia să pui ștergătoarele de parbriz pentru a îndepărta literalmente pata de ulei de pe geam. De aceea eu și atât de mulți alți oameni cu care am crescut avem cancer."

Cu toate acestea, doctorul său personal a declarat faptul că "președintele Joe Biden este sănătos și rămâne apt să execute cu succes îndatoririle președinției".

Președintele Biden a călătorit miercuri în Massachusetts la bordul Air Force One pentru a vorbi despre "criza climatică" legată de utilizarea combustibililor fosili, care aruncă gaze cu efect de seră în atmosferă.

Cu aeronava prezidențială programată să aterizeze la Warwick, Rhode Island, Biden se va alătura apoi unei coloane de mașini alimentate în mare parte cu benzină pentru a parcurge 25 de mile până la centrala electrică Brayton Point - o centrală pe bază de cărbune care a fost cândva arsă pe cărbune și care este în curs de renovare pentru a susține energia generată de eoliene offshore - în Somerset, Mass.

Biden: "You had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up with have cancer."