Video| Toyota a obţinut a cincea victorie consecutivă în Cursa de 24 de ore de la Le Mans

Toyota a obţinut duminică a cincea victorie consecutivă în Cursa de 24 de ore de la Le Mans, continuând să domine autoritar această competiţie ajunsă la a 90-a ediţie, transmite AFP.

Bolidul Toyota N.8, pilotat de neozeelandezul Brendan Hartley, elveţianul Sebastien Buemi şi japonezul Ryo Hirakawa a reînnodat cu succesul după tripla sa din 2018, 2019 şi 2020, obţinută cu alţi piloţi, fiind urmată de Toyota N.7, învingătoare anul trecut.

Constructorul japonez a reuşit o nouă victorie în cea mai celebră cursă de automobilism de anduranţă din lume, desfăşurată fără restricţii sanitare, spre deosebire de ultimii doi ani, potrivit Agerpres.ro.

Al cincilea succes consecutiv la categoria regină a fost consemnat cu un an înainte de revenirea marilor nume ale sportului automobilistic, Ferrari, Porsche, Audi, BMW sau Cadillac, care vor lua startul la Le Mans pentru centenarul cursei, în iunie 2023.

Este a patra victorie la Le Mans pentru Buemi, 33 de ani, care a pilotat şi în Formula 1 şi este unul dintre principalii animatori ai Formulei E, de la înfiinţarea acestui campionat, pe care l-a câştigat în 2016.

La eşaloanele inferioare, Oreca N.38 a echipei Jota, care conducea de sâmbătă după-masă, s-a impus la categoria LMP2, iar Porsche N.91 al echipei Porsche a terminat pe primul loc la categoria LMGTE Pro, profitând de deruta celor două Corvette nevoite să abandoneze la distanţă de 20 de minute la începutul dimineţii.

La categoria LMGTE Am, Aston Martin N.33 a TF Sport a obţinut victoria.

În total, opt din cele 62 de maşini care au luat startul nu au încheiat cursa, însă nu a fost înregistrat niciun accident grav.

Congratulations to Toyota on the 2022 victory at #LeMans24 ⚪????⚫ ????



???? 4th victory for @Sebastien_buemi



???? 3rd victory for @BrendonHartley



???? 1st victory for @ryohirakawa@ROLEX | #LeMans24 | @FIAWEC | @TGR_WEC pic.twitter.com/VH73z9eI4W