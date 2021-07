VIDEO| UEFA: Lobul lui Patrik Schick din meciul cu Scoţia a fost ales cel mai frumos gol de la EURO 2020

Lobul lui Patrik Schick, atacantul naţionalei Cehiei, din meciul cu Scoţia, din faza grupelor EURO 2020, a fost ales cel mai frumos gol al turneului în urma votului a aproape 800.000 de internauţi, a anunţat miercuri UEFA, citată de Reuters.

Schick a marcat ambele goluri ale Cehiei în meciul cu Scoţia, câştigat cu 2-0. Al doilea gol al atacantului ceh a fost marcat de la 45,5 metri, fiind reuşita de la cea mai mare distanţă din istoria competiţiei din anul 1980, de când există astfel de măsurători, a indicat statisticianul Opta.

La acea fază, Schick l-a surprins pe goalkeeperul David Marshall ieşit mult din poartă, scrie Agerpres.ro.

După golul lui Schick, cele mai multe voturi le-au obţinut reuşita francezului Paul Pogba din meciul cu Elveţia, de pe Arena Naţională din Bucureşti, şi cea a croatului Luka Modric din întâlnirea cu Scoţia.

Golgheterii competiţiei, cu câte cinci reuşite, au fost Schick şi portughezul Cristiano Ronaldo.

???????????? After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️????#EUROGOTT @GazpromFootball #EURO2020 pic.twitter.com/qBENMPj25b