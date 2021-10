VIDEO| Un avion civil cu 21 de persoane aflate la bord s-a prăbuşit la câteva secunde după decolare, în SUA

Un avion de dimensiuni medii s-a prăbuşit la câteva secunde după decolare, marţi, la periferia oraşului american Houston, în statul Texas, iar două dintre cele 21 de persoane aflate la bord au fost rănite, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenţie.

Accidentul aerian a avut loc pe Aeroportul executiv din Houston, conform postului ABC13.

Un avion de tip McDonnell Douglas MD-87, care urma să zboare spre Boston, s-a prăbuşit la câteva secunde după decolare, pe un câmp din apropierea pistei.

Aeronava a luat foc, dar cele 21 de persoane aflate la bord, 18 pasageri şi trei membri ai echipajului, au reuşit să iasă. Două persoane au fost rănite şi sunt spitalizate, potrivit Mediafax.ro.

La locul accidentului au intervenit numeroase echipaje medicale şi de pompieri.

Autorităţile americane au confirmat că toate persoanele aflate la bord au supravieţuit şi anchetează circumstanţele producerii accidentului.

????#BREAKING: Fire crews responding to a major plane crash



????#Houston l #TX



A small jet has been involved in a serious crashed just north of the regional airport. officials said. 21 people, including three crew members, were on board, according to police injuries are unknown pic.twitter.com/90YIJkHC4g