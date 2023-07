Video| 14 persoane au murit în urma prăbușirii unei clădiri de apartamente, în nord-estul Braziliei

Imobilul s-a prăbuşit vineri în cartierul Janga din suburbiile oraşului Recife, capitala statului nord-estic Pernambuco. Clădirea de apartamente a cedat după ploile torenţiale ce au afectat regiunea, în timp ce mulţi locatari dormeau, scrie Rador.

Conform comunicatului apărării civile, trei persoane au reuşit să supravieţuiască tragediei, ale cărei cauze sunt încă neclare. Vineri, oficiali raportaseră deja opt decese. Guvernatoarea statului Pernambuco, Raquel Lyra, şi-a exprimat condoleanţele pe Twitter, promiţând că statul va oferi toată asistenţa necesară familiilor afectate. Recife - un oraş de coastă cu aproximativ 1,5 milioane de locuitori, se confruntă de câteva zile cu precipitaţii masive.

