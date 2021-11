VIDEO - A început prima ședință a noului Guvern / Ciucă: 'Mai presus de orice este cetățeanul român și interesul țării'

Noul premier Nicolae Ciucă le-a mulțumit, joi, partidelor din coaliția PNL - PSD - UDMR, în deschiderea primei ședințe a acestui Executiv, că au înțeles că „mai presus de orice este cetățeanul român și interesul țării”. Pe agenda ședinței se află un singur proiect.

„Doresc sa multumesc Parlamentului pentru ca ne-a acordat votul de incredere. Doresc sa multumesc partidelor care au inteles ca mai presus de orice este ceteteanul roman si interesul tarii. Noii ne gasim in acest format pentru a parcurge ordinea de zi care are un singur punct, este vorba de un proeiect de ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Mentionez ca azi e Ziua Internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor si consider ca Guvernul Romaniei poate sa transmita un mesaj prin care condamna orice fel de violenta impotriva femeilor”, a declarat Ciucă.