VIDEO Alarmă în centrul Londrei. Mai mulţi cai din cavaleria regală au scăpat liberi pe stradă: o persoană a fost rănită

Mai mulţi cai înşeuaţi au fost văzuţi miercuri galopând în viteză pe străzile capitalei britanice, după cum se poate vedea în videoclipurile care circulă pe reţelele sociale. Două animale, unul alb şi plin de sânge, iar celălalt negru, pot fi văzute galopând pe un bulevard, depăşind un scuter şi părând pentru o clipă să lovească un taxi la un semafor. Sursa sângelui este deocamdată necunoscută.

Cotidianul The Telegraph a precizat că animalele aparţin cavaleriei Household, parte a armatei britanice, iar caii au scăpat liberi în timp ce făceau exerciţii la Horse Guards Parade, un teren de paradă ceremonial din centrul Londrei.

"Ştim că un număr de cai sunt în prezent liberi în centrul Londrei şi lucrăm cu colegii, inclusiv cu armata, pentru a-i localiza", a declarat Poliţia Metropolitană din Londra pe X.

Serviciul de ambulanţă din Londra a fost chemat la ora locală 08:25 (10:25, ora României) la semnalarea unei persoane care a fost aruncată de pe un cal pe Buckingham Palace Road, în centrul Londrei, a precizat un purtător de cuvânt.

"Incidentul este încă în desfăşurare şi lucrăm cu partenerii noştri din serviciile de urgenţă", a adăugat purtătorul de cuvânt.

City of London Police, forţa care se ocupă de districtul financiar al capitalei, a declarat că agenţii au imobilizat doi cai şi se pregătesc să îi transporte la un veterinar.

Potrivit The Telegraph, cinci cai au evadat în timpul unui exerciţiu de pregătire pentru Horse Guards Parade, care are loc anual în St James's Park pentru a marca ziua oficială de naştere a monarhului, în iunie.

Scena aminteşte de filmul War Horse al lui Spielberg, cu excepţia faptului că are loc în inima Londrei din 2024, scrie AFP.

???????? Two horses threw down their riders and ran away … one is soaked in blood.



Unusual pictures for London.



pic.twitter.com/Gd2BShdVMG