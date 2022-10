Video | Alertă la un meci de fotbal american: Haos în tribune după ce trei persoane au fost împușcate

Trei persoane au fost împușcate pe un stadion din SUA în timpul unei partide de fotbal american. Publicul a fost evacuat, iar meciul a fost suspendat, potrivit CNN și Mediafax.

Trei persoane au fost rănite vineri seara, pe un stadion din Toledo, statul Ohio. Viața victimelor nu este în pericol, dar acestea au fost transportate la spital.

Departamentul de poliție din Toledo a anunțat că o victimă de sex masculin și două de sex feminin au fost transportate la un spital local pentru tratament, potrivit WTVG.

Împușcăturile s-au auzit lângă tribunr, în timpul meciului din campionatul american al liceeleor. Imediat, tribunele s-au golit, iar jucătorii și ceilalți oficiali implicați în meciul de fotbal au părăsit terenul. Meciul a fost suspendat și probabil nu va mai fi reluat.

Poliția din Toledo a mai anunțat că are doi suspecți în custodie și caută alți doi suspecți care ar putea să aibă legătură cu împușcăturile.

Shocking footage shows fans, families, and athletes fleeing from a football game in Toledo, Ohio, following a shooting during the game. These clips are from BCSN and WTOL 11 pic.twitter.com/leA8rFlgQH