VIDEO - Alfred Simonis îl acuză pe Victor Ponta de subminare: Ce șanse aveam la moțiune, când el demobiliza parlamentarii?

Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, l-a acuzat pe liderul Pro Romania pentru esecul motiunii de cenzura.

„Pana la urma un lucru bun s-a intamplat azi, s-au separat apele. Am descoperit care ne sunt tradatorii si s-a vazut cine sustine acest guvern. PSD este pe un alt drum in acest moment. Nu mai avem nevoie de astfel de oameni. Le uram succes in PNL

Ce sanse de succes am fi avut azi cand incepand cu ziua de ieri, Victor Ponta nu a facut altceva decat sa submineze atacand PSD si incercand sa demobilizeze parlamentarii PSD si parlamentarii dansilor? Totusi sa-l aud pe Victor Ponta vorbind de tradare si tradatori e prea mult. Ii face tradatori pe 5 parlamentari PSD din 206 care n-au ajuns azi. Grupul parlamentar al dansului e format exclusiv din astfel de oameni”, a declarat Alfred Simonis.