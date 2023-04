VIDEO | Apar primele victime în urma exploziei produse în oraşul rus Belgorod. Ce detalii se cunosc până în acest moment

Autorităţile locale raportaseră o explozie puternică în oraş, care se află chiar la graniţa cu Ucraina. Guvernatorul regional a declarat că două femei au fost rănite.

"În timp ce un avion Suhoi Su-34 al forţelor aeriene zbura deasupra oraşului Belgorod, a avut loc o descărcare accidentală de muniţie de aviaţie", a declarat TASS, citând Ministerul Apărării.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 22:15 (şi a României), iar Ministerul Apărării susţine că nu există victime. Moscova nu a precizat ce fel de armă a fost implicată.

Ministerul rus al Apărării a declarat că unele clădiri au fost avariate şi a anunţat că o anchetă este deja în curs de desfăşurare, potrivit TASS.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, care a declarat situaţie de urgenţă, a scris pe Telegram că pe unul dintre bulevardele principale există un crater cu diametrul de 20 de metri, iar patru maşini şi patru blocuri de locuinţe au fost avariate.

Filmuleţe de la faţa locului arată grămezi de beton pe stradă, mai multe maşini avariate şi o clădire cu geamurile sparte. Într-o imagine apare ceea ce pare a fi o maşină răsturnată pe acoperişul unui magazin.

