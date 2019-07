VIDEO ATENTAT în apropierea unui aeroport internațional: Sunt cel puţin 17 morţi, în capitala Somaliei

Cel puţin 17 persoane au fost ucise, luni, în explozia unui vehicul-capcană în apropierea unui punct de control militar situat la intrarea pe Aeroportul din Mogadishu, afirmă surse citate de Agenţia France-Presse şi de cotidianul Le Figaro.

"Am văzut vehiculul ostil când a încercat să depăşească alte maşini care aşteptau în coloană; explozia a avut loc în apropierea Hotelului Afrik", a declarat un reprezentant al serviciilor de securitate, Abdullahi Ahmed, informează mediafax.ro.

Potrivit bilanţului preliminar, 17 persoane au murit în atentat.

Atacul nu a fost încă revendicat, dar ar putea fi opera grupului islamist Al-Shabaab, afiliat reţelei teroriste Al-Qaida.

t least 17 people killed and 30 others injured in car bomb blast in Mogadishu,#Somalia. https://t.co/zFaq5sLv36