Video - Avanpremieră electorală: Joe Biden a șters pe jos cu presa, după care a făcut un uragan de mișto la adresa lui Trump

"Minciuni spuse pentru profit şi putere. Minciuni pentru conspiraţie şi răutate repetate la nesfârşit, menite să genereze un ciclu de furie şi ură şi chiar violenţă", a declarat Biden. Acest ciclu, a adăugat Biden, a încurajat jurisdicţiile locale să interzică cărţi, iar "statul de drept şi drepturile şi libertăţile noastre să fie înlăturate". Vorbind despre ceea ce a caracterizat drept "o presă extremă", Biden a glumit spunând că, dacă a numit Fox News "onest, corect şi veridic, atunci pot fi dat în judecată pentru defăimare".

La începutul acestei luni, Fox Corp a soluţionat un proces de defăimare intentat de Dominion Voting Systems pentru suma de 787,5 milioane de dolari, într-un caz care s-a axat pe afirmaţiile false ale Fox potrivit cărora alegerile prezidenţiale din 2020 au fost manipulate în favoarea lui Biden. Şi, într-o ironie la adresa fostului preşedinte Donald Trump, Biden a glumit spunând că actorul Roy Wood Jr, care a vorbit la dineu, i-a oferit 10 dolari pentru a-şi scurta discursul. "Este o schimbare - un preşedinte căruia i se oferă bani pentru tăcere", a spus Biden în hohote de râs. La 4 aprilie, Trump a fost acuzat de 34 de infracţiuni într-un caz care implică o presupusă plată de 130.000 de dolari pentru tăcere către o vedetă de film pentru adulţi în timpul campaniei sale prezidenţiale din 2016.

Trump a pledat nevinovat la toate acuzaţiile. La acest dineu anual participă zeci de reporteri care se ocupă de evenimentele de la Casa Albă, alături de numeroşi oficiali guvernamentali. De asemenea, a devenit un eveniment important pentru vedetele din industria divertismentului care se întâlnesc cu elita puterii de la Washington. Preşedinţii - deşi nu şi Trump - participă în mod normal la dineu şi îşi folosesc discursurile ca pe nişte aluzii la Primul Amendament al Constituţiei SUA care garantează libertatea de exprimare şi libertatea presei. Dar partizanatul profund care a cuprins politica americană în ultimii ani a transformat uneori dineul vesel, cunoscut la Washington sub numele de "balul tocilarilor", într-o afacere tensionată. În 2011, preşedintele din acea vreme, Barack Obama, a folosit o parte din discursul său pentru a-l înţepa pe Trump, care se afla în public. La acea vreme, Trump răspândise informaţia falsă că Obama nu s-a născut în Statele Unite.

Biden a declarat că el şi administraţia sa sunt "aici pentru a trimite un mesaj ţării şi, sincer, întregii lumi. O presă liberă este un pilon...al unei societăţi libere, nu inamicul". Trump a folosit termenul "duşmanul poporului" pentru a se referi la unii jurnalişti, ca o modalitate de a critica acoperirea mediatică deloc măgulitoare a campaniei sale prezidenţiale din 2016 şi a mandatului său la Casa Albă. Înainte de începerea dineului, Biden a avut o întâlnire privată cu familia lui Evan Gershkovich, reporterul de la Wall Street Journal care a fost arestat la 30 martie în Rusia şi acuzat ulterior de spionaj. Guvernul american a declarat că acesta a fost reţinut pe nedrept. "Jurnalismul nu este o crimă", a declarat Biden, vorbind despre eforturile în curs de desfăşurare pentru eliberarea reporterilor din întreaga lume care sunt reţinuţi. Preşedintele şi prima doamnă Jill Biden s-au întâlnit, de asemenea, cu Brittney Griner, baschetbalista eliberată în decembrie anul trecut de Moscova, după ce a fost încarcerată sub acuzaţia de trafic de droguri.

The Joe Biden we’re seeing at the White House Correspondents’ Dinner right now is the version of Joe Biden we need to see more of. Witty, funny, & cracking jokes like it’s nobody’s business. A very strong & funny Joe Biden right now & it’s amazing.