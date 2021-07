VIDEO Avocatii statului sfătuiesc imperativ Guvernul să retragă dosarul Roșia Montana în UNESCO, altfel ca vom plăti 5 miliarde de dolari

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a relatat o discuție pe care a avut-o cu Alexandru Nazare în ședința de guvern despre dosarul Roșia Montană. Gheorghiu spune că România va trebui să plătească 5 miliarde de dolari dacă menține dosarul la UNESCO. Dacă îl retrage, suma pe care statul român o va plăti va fi de 5 ori mai mică, adică de un miliard de dolari.

”Bogdan Gheorghiu: Cert este ca Ministerul Culturii nu poate avea alta poziție decat cea de a apara patrimoniul. Eu stiu ca acel proces pune in pericol statul roman de a fi obligat sa achite o suma mare iar avocatii care ne reprezinta si care sfatuiesc Ministerul Finantelor sa ceara imperativ aceasta retragere.

Liviu Mihaiu: Ministerul finantelor am inteles ca este cel mai mare jucator in a presa pe subiectul asta, da?

Bogdan Gheorghiu: Intr-un fel, este de inteles pentru ca statul român, in procesul acesta de arbitraj de la Washington, este reprezentat de Ministerul Finanțelor, care a angajat o firma de avocatura. Dar ceea ce am intrebat si eu in sedinta de guvern si a intrebat si premierul: bun, Ministerul Finantelor spune ca daca mentinem dosarul platim 5 miliarde, daca il retragem platim in jur de 1 miliard, pentru ca despagubiri platim oricum, asa spun avocatii.

Dar ideea este ne garanteaza cineva ca daca retragem acum dosarul asteptam vreo 5 ani pentru ca ar trebui sa reluam toata procedura de la capat intr-adevar va fi acea diferenta or nimeni nu garanteaza acest lucru sa nu fie o incercare de aruncare a pisicii, asa, preventiv, in cazul in care pierdem sa aratam cu degetul spre cei care n-au retras dosarul cand a ordonat nu stiu, o firma de avocatura. Treaba Ministerului Culturii este sa apere patrimoniul.

Sigur ca treaba Ministerul Finantelor este sa apere banii. Ministerul Culturii, in calitate de reprezentant al guvernului la comitetul Patrimoniului Mondial, va respecta decizia Guvernului in aceasta speta. Si noi vom actiona in virtutea mandatului incredintat. Dar, eu, ca Minister al Culturii, va garantez ca imi doresc din tot sufletul sa fim in situatia in care sa asistam la integrarea Roșiei Montane in Patrimoniul Mondial UNESCO.”, a spus Gheorghiu la Radio Guerilla.

