VIDEO Bizar – Un politician din Germania linge toaletele publice și se unge cu fecale pe față

Alte filmări îl arată pe candidatul FDP cum și-a pus fecale pe față, pentru a avea o mustață la fel ca Adolf Hitler.

În videoclip, se mai aude și Martin Neumaier spunând că linsul de toalete a făcut parte din „pedeapsa” lui; cu toate acestea, el nu și-a motivat gestul ciudat.

Presa germană mai notează că Martin Neumaier a publicat și videoclipuri cu el în care este văzut în ipostaze sexuale în timp ce cânta imnul național german din epoca nazistă.

???????????? German Politician & Liberal Martin Neumaier went viral yesterday as he filmed himself licking a public toilet.



Today this photo has emerged of him covered in ????



Liberalism is a mental illness. pic.twitter.com/HEDPJjDoTZ