VIDEO - Bogdan Hossu o contrazice pe Raluca Turcan pe salarizarea bugetarilor: Ar trebui făcute vreo 170 de grile, ar dura cel puțin un an și jumătate

Preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale (CNS) "Cartel ALFA", Bogdan Hossu, a declarat joi, la Antena 3, că principiile aprobate în Guvern pentru un nou sistem de salarizare a bugetarilor sunt diferite de ce a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan.

„Ce spune dna ministru in conferinta nu este sustinut de textul supus aprobarii guvernului. Tehnic vorbind rezulta ca vor fi doua directii de scadere a nivelului de salarizare, nu doar limitarile legate de sporuri, dar se doreste si alinierea la salariul din 2020 sau 2019 ca nu se intelege foarte bine, in loc de 2022 (..._) Nu intelege domnia sa ca in momentul in care vrei sa introduci sporul in salariu ar trebui facute vreo 170 de grile pentru sectorul bugetar. Ca timp va dura cel putin un an si jumatate”, a declarat Bogdan Hossu.

Memorandumul adoptat în Guvern

Memorandumul care stabileşte principiile care vor sta la baza reanalizării şi elaborării cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost adoptat în şedinţe de Guvern, iar ministerele au la dispoziţie 30 de zile să transmită propunerile privind politica de salarizare în sistemul public, a declarat, joi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, după şedinţa de Guvern.

"Astăzi, în şedinţa de Guvern, a fost aprobat memo-ul care stabileşte principiile care vor sta la baza reanalizării şi elaborării cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Acest memorandum a fost semnat de către toate ministerele şi reprezintă practic angajamentul pe care ministerele îl iau ca într-o perioadă de 30 de zile să prezinte propriile soluţii, propria viziune pentru familiile ocupaţionale pe care le coordonează, astfel încât să reaşezăm sistemul de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice. Există o intenţie clară de a provoca tensiuni sociale minţind că Guvernul şi Ministerul Muncii vor tăia veniturile oamenilor. Şi aceasta este o intoxicare şi, de obicei, prinde pentru că sunt mulţi oameni nelămuriţi, mulţi oameni îngrijoraţi de veniturile pe care le au. Dar în acelaşi timp să ştiţi că sunt foarte mulţi oameni convinşi că în această perioadă sunt şi oameni politici şi alţi amatori care din asta trăiesc, din intoxicare", a spus Raluca Turcan.

De asemenea, ea a menţionat că, în calitate de ministrul al Muncii şi membru al Guvernului, are datoria să lămurească orice "intoxicare apare în spaţiul public" şi va răspunde de fiecare dată cu condiţia să i se solicite un punct de vedere, "ceea ce de multe ori nu s-a întâmplat până în acest moment".

"Ca atare, în această conferinţă de presă vreau să afirm apăsat, aşa cum a făcut şi primul ministru, că prin memorandumul pe care l-am adoptat astăzi (joi, n.r.) nu punem bazele niciunei măsuri de scădere a veniturilor în România, ci dimpotrivă. Prin acest memoradum intenţionăm să creştem acele salarii care au fost mereu lăsate în urmă prin inechităţile legislaţiei adoptate în trecut. Şi, de asemenea, salarizarea în sectorul public va deveni unitară, predictibilă, echitabilă şi va fi de asemenea în corelaţie cu eficienţa instituţiilor publice. Acest guvern şi-a asumat încă de la începutul mandatului să demareze mai multe măsuri esenţiale nu doar pentru beneficiari, ci ne-am asumat o reformă a marilor sisteme publice, ceea ce înseamnă de fapt ca statul să fie pe de o parte capabil să susţină servicii publice de calitate, dar în acelaşi timp să garanteze şi egalitate sustenabilitate, predictibilitate şi echitate în salarizarea publică şi în sistemul de pensii", a afirmat Raluca Turcan.

Ea a precizat că a văzut că există foarte multă patimă în spaţiul public atunci când se vorbeşte de pensii sau de salarizare sau chiar de beneficii sociale.

"Convingerea mea este că dincolo de orice interpretare în mandatul meu de ministru şi mandatul guvernului din care fac parte un lucru este simplu: este o datorie a noastră să aducem echitate şi în societatea românească, iar oamenii să ştie că legea şi instituţiile le protejează drepturile şi nu îi nedreptăţesc. Ne propunem aşadar să facem statul să funcţioneze corect şi nu haotic pentru că toate aceste inechităţi pe care şi dumneavoastră le-aţi semnalat, pe care mulţi dintre dumneavoastră le resimţiţi pe propria piele, au fost create într-un sistem care trebuie să reprezinte legea şi trebuie să asigure corectitudine pentru cetăţenii acestei ţări. Am fi de condamnat dacă nu am face nimic şi întotdeauna există şi varianta să nu faci nimic, dar ne-am propus să arătăm că se poate ca într-adevăr statul să funcţioneze şi eficient, să aibă şi servicii publice de calitate şi să-şi ajute oamenii şi să-i încurajeze să creadă că legea poate fi şi bună şi în avantajul lor", a spus Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a menţionat că prin acest memorandum în 30 de zile ministerele de linie vor transmite propunerile privind politica de salarizare în sistemul public.

Raluca Turcan a explicat, în context, că sunt reanalizaţi coeficienţii de ierarhizare pentru fiecare familie ocupaţională iar unele sporuri vor intra în salariile de bază.

"Principiile pe care le-am stabilit sunt simple şi nu conduc în niciun fel la afectarea veniturilor. Practic, reanalizăm coeficienţii de ierarhizare pentru fiecare familie ocupaţională de funcţii bugetare şi unele sporuri vor intra în salariile de bază. De asemenea, acele sporuri care pot fi acordate în sumă fixă vor fi date în sumă fixă. Sporurile care vor rămâne după includerea unora în salariile de bază nu vor depăşi 20% din salariul de bază plătit individual. Mai este un lucru extrem de important. Salariul în plată de bază să fie acelaşi pentru toată lumea. Este inadmisibil ca pe o lege să ai unii angajaţi în sistemul public plătiţi la nivelul de salarizare din 2019 şi alţii la un nivel de salarizare posibilă în anul 2022. Vom include de asemenea în grila de salarizare şi alte activităţi care în momentul de faţă nu sunt pe grila de salarizare în sistemul public şi care creează puternice inechităţi. Şi dau exemplu administraţiei publice locale. Acestea sunt principiile de bază ale acestui memorandum şi practic întăresc ideea că am intrat în linie dreaptă prin asumarea completă a tuturor ministerelor a reuşitei unei reforme în sistemul de salarizare pentru funcţionarii sau angajaţii plătiţi din fonduri publice", a mai declarat Raluca Turcan.