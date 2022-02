VIDEO Cântarea preferată a lui Gigi Becali: 'Mi-au furat dracii gândul'

Gigi Becali nu își duce soția la restaurant pentru că nu mai suportă muzica! Nici la botezul nepoatei nu a fost decât la slujba de la biserică. La petrecere nu s-a dus. Patronul FCSB a explicat, pentru Trinitas TV, care este cântarea sa preferată.

”Mi-a fost botezată nepoata. Am fost la biserică și am zis: ”bă, vă supărați, dar eu vă zic la revedere, eu nu mai merg. Nu mai pot să suport muzica, nu mai pot. Și populară, nu mai pot să o suport.”. Eu nu mai făceam nici ”Cuvine-se cu adevărat”, nici ”Iisuse Hristoase acatistul”. Cântam lui Hristos! Și nu mai cântam Psalmii, nu mai fredonam. Că eu, de când mă scol, fredonez psalmi, cânt Maicii Domnului, ”Cuvine-se cu adevărat”, ”Doamne, Iisuse Hristoase”, cânt încontinuu eu. Bă, am început să fredonez ”Marie și Mărioară ia un par de mă omoară”. Nu cântam, fredonam în mintea mea. Mi-au furat dracii gândul și au zis: ”bă, tu cânți psalmi? îți dau pe Maria Ciobanu ca să uiți, să nu-i mai ai!”. Vezi cum face? Eu nu mai suport muzică, nu mai suport muzică! L-am întrebat pe un părinte că nu mai suport muzica, nici populară. A zis: ”domnule Gigi, știi care e treaba. Mergeai cu Trabantul, acum ai început să mergi cu Mercedesul, nu îți mai convine cu Trabantul. Adică, cu alte cuvinte, Mercedesul e muzica îngerească, ascult muzică când intru în biserici și acum, mă furnică tot.

Cel mai mult și cel mai mult, adică cea de zi cu zi, dar este o cântare când am auzit-o... O auzisem de multe ori, dar prima dată stăteam în mașină, cântam o oră, două, cântam, țipam, urlam și curgeau lacrimile șuvoi: ”Catavasiile Floriilor”! Cea mai frumoasă cântare din lume. Nu există mai frumoasă cântare decât ”Catavasiile Floriilor”. Dar, cea mai frumoasă cântare de zi cu zi, care o iubesc eu, este ”Heruvicul”. Țip și urlu și zic: ”Crezut-am, pentru aceea am grăit”. Bubuie lacrimile de tot.”, a spus Gigi Becali.