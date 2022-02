VIDEO Cântăreaţa Chanel, reprezentanta Spaniei la Eurovision 2022, va participa la Festivalul da Cançao din Portugalia

Portugalia va fi prima oprire internaţională pentru reprezentanta Spaniei la Eurovision 2022, cântăreaţa Chanel, care va participa pe 7 martie ca artistă invitată în cea de-a doua semifinală a Festivalului da Cançao, al cărui câştigător va deveni reprezentatul ţării lusitane la celebrul concurs dedicat cântecului european, relatează EFE.

Chanel a devenit reprezentanta Spaniei la Eurovision după ce a câştigat cu cântecul "SloMo" prima ediţie a Benidorm Fest de sâmbătă, 29 ianuarie, conform Agerpres.

Participarea lui Chanel ca, artistă invitată, la Festivalul da Cançao din Portugalia a fost confirmată pentru EFE de radioteleviziunea portugheză (Rádio e Televisao de Portugal - RTP), organizatoare a evenimentului.

Festivalul da Cançao va avea două semifinale şi o gală finală, care se vor desfăşura în zilele de 5 şi 7 martie, respectiv 12 martie.

Zece cântece vor fi interpretate în fiecare semifinală, din care doar cinci vor ajunge în finală.

Jumătate dintre punctele calculate de sistemul de votare vor fi acordate de un juriu profesionist, iar cealaltă jumătate de vor fi acordate de votul popular.

Câştigătorul festivalului va deveni reprezentantul Portugaliei la ediţia de anul acesta a concursului Eurovision.

Portugalia a câştigat cea de-a 62-a ediţie a concursului Eurovision, organizată în 2017, cu melodia "Amar Pelos Dois (For The Both Of Us)", interpretată de Salvador Sobral.

Eurovision 2022 va avea loc în perioada 10 - 14 mai, la Torino, în Italia.