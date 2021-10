VIDEO - Cioloș: 'Rămânem cam singuri pe eșichierul politic'

Președintele USR, Dacian Cioloș, a declarat, joi, că observă că partidul său rămâne „cam singur” pe partea eșichierului politic care vrea reforme. Afirmațiile vin în contextul în care Cioloș a zis că USR nu va susține un Guvern susținut și de PSD, iar liberalii nu exclud să discute cu social-democrații.

„USR devine un partid matur cu experienta si la guvernare si in opozitie si vom folosi toata aceasta experienta sa reprezentam cat mai bine acea parte a societatii romanesti care vrea modernizarea Romaniei, care nu mai vrea intelegeri pe sub masa la care costurile nu sunt clare. Romania are nevoie de reforme pentru acel stat esuat de care vorbea Presedintele. Asta e optiunea care se numeste USR, asta e alternativa pe care noi o propunem si vom lucra cu toate fortele politice care merg in aceasta directie. Deocamdata constat ca ramanem cam singuri pe aceasta parte a esichierului politic, dar vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a declarat Cioloș.