VIDEO Cîțu cere anchetă pentru a știi cum s-au făcut pregătirile pentru valul 4: Cine nu a ținut cont va fi responsabil pentru asta

Premierul Florin Cîțu a naunțat, marți, că va cere o anchetă pentru că vrea să știe cum a fost pregătit valul 4.

„Se știa că vine valul 4. Eu am spus tot anul, după ce s-a terminat valul 3, că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secțiile ATI pentru COVID. Am spus foarte clar să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde și să se răspundă foarte rapid. Aș vrea să văd cum au fost pregătite de Ministerul Sănătății acest val 4 și să vedem dacă s-a ținut cont de ceea ce am spus eu și dacă nu s-a ținut cont, cine nu a ținut cont și va fi responsabil pentru asta”, a declarat prim-ministrul.

Referitor la patrurile ATI existente, ultima cifră pe care premierul a precizat că o are este de 1024.

„Atunci când am preluat din nou MS, cred că erau vreo 600 de paturi. Domnul ministru a adăugat vreo 400 de paturi imediat și va adăuga pâna la 1600 de paturi cât mai curând posibil”, a spus Cîțu.

.