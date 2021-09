VIDEO | Cîțu îl acuză pe Stelian Ion că a procedat la fel ca Predoiu: A vrut să numească procurori șefi pe procedura lui Tudorel Toader

Premierul Florin Cîțu afirmă că demararea procedurii de selecție a unor procurori de rang înalt, printre care procurorul-șef al DIICOT, nu a fost motivul remanierii lui Stelian Ion. Cîțu îl acuză însă pe fostul ministru al Justiției că a demarat această procedură pe legislația promovată de Tudorel Toader.

„Este atributul ministrului. Eu am primit un mesaj cu o seară înainte să înceapă procedura. Eu am avut o singură întrebare: dacă e pe legea promovată de Tudor Toader. Mi-a răspuns că da. Am întrebat de ce nu a schimbat-o în opt luni de zile. Am primit doar scuze.

Vorbim de moralitate. Această legare USR-AUR nu este întâmplătoare. Când în stradă țipi împotriva lui Tudorel Toader și a lui Dragnea și apoi folosești procedura lui Tudorel Toader, asta spune ceva despre moralitate”, a declarat Florin Cîțu, la Digi 24.

Legile justiției promovate în guvernarea PSD nu au schimbat fundamental procedura de numire a procurorilor de rang înalt. Potrivit recomandărilor MCV, o viitoare legislație în domeniu ar trebui să urmărească o creștere a rolului CSM în procedură, concomitent cu o scădere a rolului factorului politic (ministrul justiției și președintele). De altfel, și precedentul ministru al Justiției, liberalul Cătălin Predoiu, a selectat procurori șefi în baza legislației care este în vigoare și în prezent.