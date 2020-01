VIDEO Clipe de groază pentru vicepreședintele Clubului Manchester United: Suporterii i-au înconjurat proprietatea și au încercat să-i incendieze casa

Fani ai echpei Manchester United au atacat, noaptea trecută, casa vicepreşedintelui executiv Ed Woodward, nemulţumiţi de cum este condus clubul, relatează The Guardian, potrivit news.ro.

Un grup de suporteri cu cagule a aruncat cu torţe peste poartă, spre casa din Cheshire a lui Woodward.

Apoi, pe reţelele de socializare a apărut un filmuleţ cu incidentul, cu menţiunea “Ed Woodward o să moară”.

The Guardian notează că Ed Woodward şi familia sa nu erau acasă. Oficialul este căsătorit şi are două fiice.

Manchester United a condamnat incidentul şi a promis că fanii găsiţi vinovaţi penal vor primi interdicţii pe viaţă.

Manchester United a înregistrat înfrângeri în trei din ultimele patru meciuri din Premier League şi ocupă locul cinci în clasament, cu 34 de puncte, cu şase mai puţine decât a patra clasată, Chelsea Londra. Lider este Liverpool, cu 67 de puncte.

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy