VIDEO Consilierul lui Volodimir Zelenski, negociator cu rușii, anunță că urmează să fie încheiat un armistițiu

Negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak, un consilier al preşedintelui Volodimir Zelenski, declară într-un interviu acordat emisiunii Newshour a postului american PBS că are ”multă încredere într-un armistiţiu”, relatează AFP.

”Poziţia noastră în negocieri este destul de specifică: garanţii de securitate verificate legal, un armistiţiu şi o retragere a trupelor ruse” din Ucraina, scrie Podoliak într-un mesaj postat pe Twitter în care trimite la acest interviu.

”Acest lucru este posibil doar printr-un dialog direct între liderii Ucrainei şi Federaţiei ruse”, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, subliniază el.

