Video | Copilul din Maroc a fost scos din puț și a fost declarat mort

După eforturi disperate ale echipelor de intervenţie şi cinci zile în care a stat puţ cu o adâncime de 32 de metri, micuţul Rayan, un băieţel de cinci ani din Maroc, a fost scos la din tunel, informează News.ro.

Rayan a fost scos din puţul unde căzuse marţi, sâmbătă seară, după intervenţii intensive ale pompierilor şi echipelor de salvatori.

El a fost preluat de o ambulanţă şi urmează să fie transportat cu elicopterul la cel mai apropiat spital.

Associated Press, care citează autoritățile locale, anunță că băiatul a murit.

Rayan a căzut marţi în acest puţ îngust şi adânc de 32 de metri, săpat lângă casa familiei din Ighrane, nu departe de satul Bab Berred, din provincia Chefchaouen.

Soarta lui Rayan a stârnit multă simpatie pe reţelele de socializare din întreaga lume.

May Allah bless the little warrior Rayan. He is a hero a real HERO so happy that he has finally been rescued ???? #SaveRayan pic.twitter.com/QkZGuaqTgf