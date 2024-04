VIDEO - Cot la cot cu Gabriela Firea, Marcel Ciolacu lansează atacul împotriva lui Nicușor Dan: N-am văzut decât lupte cu dușmani imaginari

Premierul Marcel Ciolacu a participat miercuri, 24 aprilie, la Patinoarul Berceni Arena, la un eveniment de partid, alături de Gabriela Firea.

„Oamenii politici, printre care mă număr şi eu şi mulţi dintre colegii mei de aici, am învrăjbit prea mult românii între ei. Să dăm un exemplu la Bucureşti că putem construi şi atunci oamenii vor veni şi ne vor vota fără sloganuri electorale, fără multe materiale, fără panouri publicitare.

Administraţia nu are culoare politică, poarte numai în campania electorală şi în ziua votului. De a doua zi, administraţia nu mai are culoare politică. Nu am văzut la Primăria Generală, împreună cu toţi primarii de sector, invitaţi ministrul Fondurilor Europene, cum să facă ghidurile pentru ca banii să fie absorbiţi cât mai bine, ministrul Dezvoltării, unde sunt cele mai multe fonduri, nu am văzut la Primăria Generală ministrul Finanţelor, premierul, vicepremierul Neacşu. Nu am văzut nciio viziune de fapt, nicio construcţie, Nu am văzut decât ură, lupte cu duşmani imaginari, la fel ca şi în Sectorul 1 unde sper ca după ce este ales George Tuţă să nu mai vorbim de şobolani şi căldură.

Vorbim de o involuţie, de o lipsă de coerenţă, de o lipsă de echipă

Toate aceste lucruri s-au întâmplat în ultimii 4 ani, pentru că abordarea politică a fost mult prea pregnantă asupra administraţiei, pentru că jocul politic a influenţat prea mult performanţa administrativă, pentru că oamenii politici, printre care mă număr şi eu şi mulţi dintre colegii mei de aici, am învrăjbit prea mult românii între ei, pentru că nu am făcut nicio diferenţă între jocul politic şi nevoile oamenilor. Nu am pus priorităţile înainte de ură. Pentru că de 30 de ani am îndemnat românii să voteze contra cuiva, nu pentru ceva, nu pentru o viziune.

Încercăm să schimbăm ceva. Sunteţi mult mai tineri decât mine (..) Haideţi să învăţăm din toate greşelile făcute de către alţii, poate câteodată şi de către noi, haide să construim cu totul altceva, să construim nu neapărat pentru noi”, a spus Ciolacu.

Prioritățile pentru București

„Să dăm un exemplu la Bucureşti că putem construi şi atunci oamenii vor veni şi ne vor vota fără sloganuri electorale, fără multe materiale, fără panouri publicitare. Oamenii vor simţi necesitatea unui moment de construcţie, nu ne mai permitem să pierdem fonduri europene”,

Dependenţa primarilor de sector nu trebuie să fie atât de mare de primarul general, de jocurile politice. Este evixdent că trebuie o nouă abordare.

Această alianţă electorală, această coaliţie de guvernare nu s-a creat împotriva cuiva, cum nici astăzi nu sunt nici pesedişti, nici penelişti, împotriva unui primar. Ne-am strâns să construim ceva pentru bucureşteni, ne-am strâns în jurul unui proiect administrativ, nevoiţi. Sectorul 1 ar fi trebui să fie motorul de dezvoltare a Bucureştiului, motorul de dezvoltare sunt sectoarele 3, 4 şi 6. Ăsta este adevărul, doar aici găseşti performanţă, viziune.

Mă bucur mult că încercăm să schimbăm ceva. Nu ne mai permitem să pierdem fonduri europene. Nu putem să revenim la nevoile primare, la nevoia de apă caldă și curentă”, a concluzionat liderul PSD”, a concluzionat Ciolacu.