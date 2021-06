VIDEO Cristian Ghinea s-a dezlănțuit la moțiunea simplă inițiată de PSD împotriva sa și a amenințat cu Kovesi: 'Ați alungat-o din țară și ați dat de dracu' iar'

Cristian Ghinea este vizat de o moțiune simplă din partea PSD, iar la dezbaterea sa a declarat că a citit documentul care este ”un banc prost”. El i-a amenințat pe cei din PSD cu Laura Codruța Kovesi. ”Ați alungat-o din țară și ați dat de dracu' iar!” a anunțat ministrul Proiectelor Europene.

Am citit textul moţiunii. Este un banc prost. Am tot zis la dezbaterile din comisii că ar fi bine să discutăm pe bune, aşezat, serios despre fondurile europene. Nu am cu cine. Domnule Ciolacu, să nu publicaţi pe Facebook textul moţiunii că vă suspendă contul.

Au intrat 1,6 miliarde euro din fonduri structurale în România, ceea ce înseamnă 10 milioane euro pe zi, înseamnă 440.000 euro pe oră, adică aproape jumătate de milion euro bani intraţi în ţară anul acesta. Şi asta înainte de PNRR. Alte 2,3 miliarde euro aflate în procesare, bani care vor intra în ţară până în decembrie. Cifrele vorbesc şi vă fac de râs. A doua minciună gogonată. Spuneţi că absorbţia curentă e la pământ. Fals. Rata e de 55% în marja curentă a mediei europene de 58%. E chiar mai mare decât a altor state ca Italia, Spania, Danemarca sau Olanda”

PNRR înseamnă că vom repara România după ce ați stricat voi.

Cele 8 motive pentru care PSD fuge de PNRR ca dracul de tămâie:

1. Funcționarii

2. Hai, că asta e și mai tare - companiile de stat - praf le-ați făcut, nu vor mai fi vacile voastre de muls.

3. Asta e și mai tare - pădurile - ați distrus sistemul de urmările a furtului de lemn, pentru că mafia lemnului și PSD sunt mână în mână. Tăiem accesul în masă la păduri.

4. Digitalizarea în administrație

5. Asta e și mai tare - spitale, domne.

6. Educație - nu ați făcut nimic pentru copiii săraci ai României. Suntem țara din UE cu cel mai mare abandon școlar

7. Autostrăzi - investim 7,6 miliarde de euro, prin PNRR, în transporturi. Vom avea 434 de km de autostrăzi noi. Vasile Dîncu este Agamiță Dandanache de la PSD, l-a angajat Ciolacu, a spus că s-au pus prea mulți bani la autostrăzi.

8. Am prevăzut în PNRR un sistem foarte strict de monitorizare și prevenție a fraudelor. De la 1 iunie a început să funcționeze Parchetul European, doamna Kovesi să vă păzească. Hai, aplauze pentru doamna Kovesi, avem o româncă la șefia unei instituții europene. Ați alungat-o din țară și ați dat de dracu' iar!”, a spus Cristian Ghinea.