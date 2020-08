VIDEO - DaBaby și Roddy Ricch au dat lovitura! Melodia Rockstar a fost cea mai ascultată în această vară: peste 380 de milioane de accesări

„Rockstar”, cântat de rapperul DaBaby împreună cu Roddy Ricch, este cel mai ascultat single pe Spotify vara aceasta, atât la nivel global, cât şi în Statele Unite, relatează News.ro.

Spotify a dezvăluit lista celor mai ascultate piese şi podcasturi de vara aceasta, în baza datelor de streaming colectate între 1 iunie şi 15 august.

„Rockstar” este, la nivel global, cea mai ascultat piesă, cu peste 380 de milioane de accesări.

Pe de altă parte, podcastul verii este cel al lui Michelle Obama, fostă primă doamnă a Statelor Unite, lansat în urmă cu doar trei săptămâni. Despre acesta, platforma a fost că este ascultat de „milioane” de utilizatori.

La nivel global, lista este completată de „Blinding Lights” - The Weeknd, „Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN, „Savage Love (Laxed – Siren Beat)” - Jason Derulo & Jawsh 685, „Watermelon Sugar” - Harry Styles, „death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee, „Rain On Me” - Lady Gaga feat. Ariana Grande, „Toosie Slide” - Drake, „Breaking Me” - Topic, A7S, şi „Dance Monkey” - Tones And I.

La nivelul Statelor Unite, cele mai ascultate piese, după „Rockstar”, au fost: „Blueberry Faygo” - Lil Mosey, „Party Girl” - StaySolidRocky, „Blinding Lights” - The Weeknd, „Watermelon Sugar” - Harry Styles, „WHATS POPPIN” - Jack Harlow feat. DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne, „Wishing Well” - Juice WRLD, „THE SCOTTS” - Kid Cudi, THE SCOTTS & Travis Scott, „The Box” - Roddy Ricch, şi „Come & Go” - Juice WRLD feat. Marshmello.

The Michelle Obama Podcast este urmat de NPR News Now, The Daily, Call Her Daddy, TED Talks Daily, Harry Potter At Home: Readings, Crime Junkie, Gemischtes Hack, Snacks Minute şi Mama Knows Best.

În Statele Unite, cel mai ascultat podcast a fost NPR News Now, urmat de The Daily, The Michelle Obama Podcast, Call Her Daddy, Snacks Minute, Crime Junkie, The Journal., Wake Up / Wind Down(US), TED Talks Daily şi Shots of Science Vs.

Numărul total de utilizatori activi lunar ai platformei Spotify a crescut, în al doilea trimestru al anului, la 299 de milioane, cu 29%, iar cel al abonaţilor plătitori, la 138 de milioane, cu 27%.