VIDEO Dacian Cioloș confirmă cel mai NEGRU SCENARIU: USR și PNL și-au bătut joc de români și s-au obligat, prin PNRR, la creșterea vârstei de pensionare

PNL și USR au ascuns, până acum, de români ce s-au angajat prin PNRR în fața Comisiei Europene. Dacian Cioloș s-a dat de gol și a confirmat cel mai negru scenariu. Întrebat ce prevede PNRR pentru pensii, Cioloş a explicat că apare posibilitatea de a creşte vârsta de pensionare.

”Pentru pensii, Comisia Europeană a cerut modificarea vârstei de pensionare, un angajament clar că modificăm vârsta de pensionare, că o ducem mai în sus şi colegii noştri din guvern au insistat să nu avem o condiţionalitate, să fie o decizie politică în România, după un acord politic şi atunci în PNRR se prevede cel puţin posibilitatea opţională de a creşte vârsta de pensionare. Adică fiecare persoană să decidă opţional dacă vrea să lucreze în plus, să poată să o facă. Dacă vor să renegocieze reformele va fi foarte dificil, dacă vor să renegocieze alocările bugetare, acolo iarăşi Guvernul a mers cu nişte argumente, alocările bugetare sunt legate de nişte reforme şi dacă guvernul vrea să renegocieze lucrul acesta, în acest stadiu, în care PNRR nici nu a fost lansat, urmează să vină avansul şi să dăm drumul la primele măsuri, o renegociere ar însemna practic o întoarcere la zero, adică practic noi nu am mai avea PNRR, implementarea lui s-ar bloca şi ar trebui rediscutat, renegociat şi am amâna implementarea până undeva anul viitor”, a afirmat Cioloş la Digi 24.