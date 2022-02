Video | Dacian Cioloș și-a anunțat cu o gafă oficial demisia de la șefia USR: 'Aveam nevoie de complicitatea Biroului Național'

Dacian Cioloș a anunțat oficial că a demisionat din funcția de președinte al USR, pentru că nu a avut parte de „complicitatea” Biroului Național. În limba română, complicitate înseamnă participarea la săvârșirea unei infracțiuni sau ascunderea unei infracțiuni.

„Mi-am anunțat aazi colegii că am decis să demisionez din funcția de președinte al USR, după ce Biroul Național a respins planul de revitalizare pe care l-am propus. E un plan care decurge firesc din propunerile pe care le-am făcut în campania internă din partid. Atâta timp cât nu am avut în Biroul Național, organul de decizie executiv, susținere pentru acest plan, am considerat firesc și de bun-simț să-mi prezint demisia. Sensul pentru care am candidat la președinția partidului a fost să contribui la modernizarea partidului, de care acest partid are nevoie după fuziune. Pentru ca acest lucru să se întâmple, aveam nevoie și de susținerea și complicitatea Biroului Național.

Credința mea e că partidul USR este în continuare o alternativă pe scena politică din România, o alternativă la extremism. Nu mai departe decât astăzi am văzut cât de ușor încearcă unii să rezolve dezbaterile, luăm de gât un om și îl dăm afară. E nevoie de un partid credibil, deschis față de societate, care își dorește modernizarea României. Eu asta am propus prin planul pe care l-am prezentat: o deschidere față de societate, față de mediul de afaceri. Rămân în continuare în partid”, a declarat Cioloș.