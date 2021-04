VIDEO - Dan Barna acuză PNL de lipsă de respect: USR PLUS este partenerul responsabil în aceasta guvernare

Vicepremierul Dan Barna (USR PLUS) spune că, spre deosebire de PNL, alianța din care face parte este „partenerul responsabil” din guvernare in timp ce liberalii sunt cei care ies și atacă public și nu arată respect.

Pe fondul nemultumirilor lui Ludovic Orban la adresa lui Vlad Voiculescu și Stelian Ion, ministrii USR de la Sanatate si Justiei, Dan Barna a declarat luni la HotNews: „Si eu acum sa spun despre nemultumirea ca pe offshore ne trage lumea de maneca 'Mai facem ceva cu gazul ala sau nu se intampla nimic?' Nu asta e solutia. E un subiect pe care-l aducem aproape in fiecare saptamana in coalitie, dar nu iesim sa... De asta spun, USR PLUS este partenerul responsabil in aceasta guvernare. Oferim respect si asteptam sa primim respect, de fapt despre asta e vorba. Foarte rar spre deloc ati vazut oameni din USR PLUS iesind in spatiul public sa aduca nemultumiri. De aceea astept acelasi tip de respet din partea partenerilor de coalitie”..

El a adaugat ca in unele situatii alianta USR PLUS nu este tratata cu respect in coalitie.