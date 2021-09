VIDEO | Dan Barna anunță că merge la Cotroceni, după ce a fost ignorat de Iohannis: 'Mesajul este unul clar'

Vicepremierul Dan Barna a anunțat că va merge marți la Cotroceni, pentru discuții cu președintele Klaus Iohannis. Copreședintele USR PLUS a afirmat că încă de miercurea trecută s-a încercat un dialog cu președintele, însă acesta nu a răspuns.

„Încă de miercuri, în momentul în care s-a declanșat criza, am transmis un mesaj, nu a venit niciun răspuns. Astăzi a venit o invitație de la cabinetul președintelui pentru mâine după-amiază. Voi participa la aceste discuții. Mesajul este unul clar și neechivoc: un nou premier în cel mai scurt timp. Putem continua reformele. Coaliția PNL - USR PLUS - UDMR este singura care poate guverna România. Cu un nou premier, lucrurile se pot închide în câteva zile”, a declarat Dan Barna, după ce a anunțat demisia tuturor miniștrilor USR PLUS.

Miniștrii USR PLUS își depun mandatele, luni, după o ședință internă în care au stabilit că nu mai pot rămâne în Guvernul condus de liberalul Florin Cîțu.

Florin Cîțu „a dinamitat conștient și perfect responsabil” coaliția, a spus liderul USR PLUS, Dan Barna: „Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv miniștrii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu”.