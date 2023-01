Video| Deși Neymar nu a reușit să ajungă la funeraliile lui Pele, tatăl său este la Santos pentru a-i aduce un omagiu 'regelui'

Atacantul Neymar Jr a rămas la Paris Saint-Germain, dar tatăl său este la Santos pentru a-i aduce un omagiu ''Regelui'' Pele.

"Neymar nu vine şi mi-a cerut să fiu aici. Pentru a sprijini familia. Ştim ce înseamnă să pierzi pe cineva şi nu doar am pierdut un sportiv, am pierdut un cetăţean, omul Pelé, Edson Arantes. Acest lucru ne întristează”, a spus Neymar da Silva Sr., scrie news.ro.

La catafalcul lui Pele a fost prezent şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Mii de persoane stau la rând pentru a-i aduce un ultim omagiu idolului fotbalului brazilian.

Înmormântarea lui Pele va avea loc, marţi, începând cu ora 15.00.

Neymar’s father upon arrived at the Vila Belmiro for Pelé’s funeral viewing:



“Neymar will not be able to attend Pelé’s funeral. My son (Neymar) asked for me to come here in his presence.” ????????????pic.twitter.com/a1sgPoE0kV