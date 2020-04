VIDEO Detalii ÎNFIORĂTOARE despre cum a murit, în spital, o femeie cu COVID: 'Au lăsat-o să moară ca un câine. Au lăsat-o jos, pe ciment'

Mărturie cutremurătoare a unei femei din Arad! Aceasta a relatat, marți seara, la TVR 1, în emisiunea lui Ionuț Cristache, cum a murit o femeie, fără ca personalul medical să intervină, în încercarea de a o salva.

”Eu am fost internată pe 2 seara. Pe la ora 10 seara, a venit doamna Emilia, care se simțea rău. Tușea noaptea, nu am dormit deloc, nici eu, nici colega mea. Dimineața a tușit cu sânge, am chemat asistenta și i-am spus să facă ceva să o ajute. Asistenta a spus că nu are ce să-i facă, că asta e boala. Nu a venit niciun medic. i-am dat apă, am ajutat-o. M-am spălat, m-am dezinfectat. Seara s-a simțit tot mai rău. A zis că vrea să chem asistenta să i se facă insulina. Era conștientă, vorbea.

S-a dus asistenta după aparat, i-a făcut insulina și a plecat. Doamna mi-a zis că pot să sting becul, dar că se simte slăbită. Am stins becul și am auzit o bubuitură. Am chemat asistenta, doamna Emilia era jos. A plecat asistenta, a venit alta după 15 minute. A venit infirmiera. Era asistenta șefă, asistenta și infirmiera. Nu au vrut să pună mâna pe ea. Mi-au zis, mie și celorlați, să ne întoarcem cu fața la perete. Așa am stat o oră și jumătate. Eram doar eu cu colega mea și cu doamna care murise. Au lăsat-o să moară ca un câine. Au lăsat-o jos, pe ciment, au acoperit-o cu un cearceaf. Ea era cu coronavirus, soțul avea coronavirus, sora ei, care era asistentă medicală, la TBC, avea coronavirus. Ei i-au făcut test rapid și i-a ieșit că era pozitivă. Noi am ieșit din salon după o oră și jumătate. Ne-au întrebat de ce am ieșit din salon. Au venit în cealaltă zi și au dezinfectat. Mie azi mi-a venit rezultatul testului, era negativ.

Au venit doi bărbați cu doi saci negri și am zis că o bagă pe femeie în ei. M-am cutremurat, un șoc!

Eu azi m-am externat. Am cerut să mi se facă un test și mi s-a spus că nu mi se face, că se face doar la cei care sunt pozitivi și că să stau 14 zile izolată. Rușine să vă fie, rușine să fie la tot sistemul medical, ne lăsați să murim ca niște câini. Eu stau 14 zile în coșmar, nu știu dacă sunt infectată sau nu.”, a spus femeia.

