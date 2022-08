VIDEO Dezastru pentru chinezi: un pod vechi de 900 de ani, din timpul dinastiei Song, a ars în întregime și s-a prăbușit

Un pod vechi de 900 de ani din China, cunoscut sub numele de podul Wan'an, construit în timpul dinastiei Song (960-1127) în comitatul Pingnan, provincia Fujian din estul Chinei, a fost afectat de un incendiu sâmbătă seara, ceea ce a dus la prăbușirea celui mai lung pod cu arc de lemn din China, informează Global Times. Nu au fost raportate victime în urma incendiului.

Cauza incendiului este încă în curs de investigare. Departamentul de Investigații Penale al Biroului de Securitate Publică al comitatului Pingnan a intervenit pentru continuarea anchetei în acest caz.

"Speculez că este probabil să fi fost cauzat de conduite umane și nu de un dezastru natural, combustia spontană a podului pe apă este rară", a declarat Xu Yitao, un expert în arhitectură antică de la Universitatea din Peking, pentru Global Times.

Deși focul deschis al podului a fost stins în aproximativ 10 ore, corpul podului din lemn vechi de 900 de ani a ars până la prăbușire în primele 20 de minute de incendiu, după cum a remarcat Xu, structura sa unică din lemn l-a făcut și mai susceptibil la daunele provocate de foc.

Cunoscut și sub numele de Podul Păcii Universale, podul Wan'an a fost cel mai lung pod de lemn cu arc din China, cu o lungime de 98,2 metri.

Acesta deține o valoare culturală semnificativă, deoarece demonstrează înțelepciunea și ingeniozitatea stăpânită de chinezii antici în ceea ce privește proiectele de arhitectură din lemn, mai ales în condițiile în care prototipul podului din lemn în arc de lemn într-o asemenea lungime era extrem de dificil de construit.

"Podurile sunt adesea făcute din pietre, podul în arc de lemn condensează o mulțime de înțelepciuni antice chinezești, tehnici și, de asemenea, gândirea economică a alegerii materialului lemnos. A fost un exemplu pierdut pentru a demonstra înțelepciunile chinezești privind arhitectura din lemn, precum cel pe care îl vedeți din opera de artă de-a lungul râului în timpul festivalului Qingming", a remarcat Xu.

Incidentul de sâmbătă nu a fost prima dată când podul Wan'an a fost amenințat de incendii. În timpul dinastiei Qing (1644-1911), în timpul domniei împăratului Kangxi, podul fusese, de asemenea, incendiat și ulterior restaurat.

Prevenirea incendiilor este una dintre lucrările importante necesare pentru protejarea arhitecturilor antice din lemn, a declarat duminică pentru Global Times Shan Jixiang, șeful Academiei de Relicve Culturale din China și fost curator al Muzeului Palatului.

În 2005, podul a devenit una dintre cele șase unități de protecție a relicvelor culturale cheie la nivel național, făcând parte din cel de-al șaselea lot.

Pagubele au determinat experții să solicite o soluție îmbunătățită de "patru prevenții" pentru a proteja arhitecturile antice din lemn.

Xu a explicat pentru Global Times că protecția împotriva incendiilor, utilizarea sistemului de monitorizare pentru a asigura securitatea arhitecturilor antice, prevenirea daunelor cauzate de tunete, îmbunătățirea măsurilor de conservare umană, cum ar fi patrularea, și stabilirea unor legături strânse cu brigăzile locale de pompieri sunt patru aspecte majore ale sistemului de protecție unificat care pot reduce potențialele daune aduse clădirilor antice.

Înainte de podul Wan'an, în 2021, satul Wengding, ultimul trib primitiv al Chinei din provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, a fost cuprins de un incendiu după ce un copil de 8 ani s-a jucat cu focul în sat.

În 2019 cel mai faimos reper cultural al Franței, Cathédrale Notre Dame de Paris, a fost, de asemenea, înghițit de incendii care a alarmat conservarea mondială pentru arhitecturi antice.

"Se poate spune că, în zilele noastre, astfel de dezastre asupra arhitecturilor antice sunt inevitabile, mai ales atunci când acestea încă se implică în activitățile oamenilor", a remarcat Xu.

