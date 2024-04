VIDEO | Dezbaterea dintre Joe Biden și Donald Trump a ajuns într-o zonă ciudată: ceartă aprinsă pe înălbitor

”Amintiţi-vă, când încerca să gestioneze Covid-19, el a sugerat să se injecteze puţin înălbitor în vene”, a amintit democratul în vârstă de 81 de ani, la Washington, în faţa unei adunări a unor sindicalişti din sectorul construcţiilor, care au îndemnat la vot cu Biden în noiembrie.

”A ratat-o, totul s-a dus în părul său”, a continuat preşedintlee american, într-un val de râsete.

La o conferinţă de presă, la Casa Albă, la 23 aprilie 2020, Donald Trump a consternat comunitatea ştiinţifică părând să ia în calcul tratarea covid-19 cu o injecţie cu dezinfectant.

”Văd că dezinfectantul îl elimină într-un minut. Un minut. Există, oare, un mijloc de a face ceva ca asta cu o injecţie în interior sau aproape ca o curăţenie?”, întreba el în urma unei prezentări a unui funcţionar de rang cu privire, înte altele, la utilizarea înălbitorului pentru curăţarea suprafeţelor.

Joe Biden şi Donald Trump candidează amândoi în alegerile prezidenţiale de la 5 noiembrie, ca în urmă cu patru ani.

Rivalitatea politică între cei doi este dublată de o animozitate personală pe care nici unul, nici celălalt nu încearcă să o ascundă.

Magnatul republican în vârstă de 77 de ani îl imită cu regularitate pe cel pe care-l numeşte ”Joe adormitul”, pretinzând că este complet dezorientat pe sceană sau făcându-se că se bâlbâie.

Democratul în vârstă de 81 de ani ironizează, la rândul său, problemele financiare ale adversarului său, ciuruit de urmăriri judiciare, pe care l-a supranumit ”Don falitul” (”Don the Broke”).

