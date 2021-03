VIDEO | Diana Şoşoacă a făcut show în faţa Guvernului, pe muzica Pink Floyd: We don’t need no education

Senatoarea Diana Şoşoacă a participat la protestul de sâmbătă din Piaţa Victoriei, împotriva restricţiilor din pandemie şi a vaccinării obligatorii. Şoşoacă a făcut show în piaţă, unde a susţinut un discurs şi a dansat pe muzica trupei Pink Floyd.

Diana Şoşoacă a fost suprinsă dansând pe piesa "Another Brick In The Wall", care conţine şi celebrele versuri cu dublă negaţie (o greşeală gramaticală în limba engleză) "We don't need no education" (nu avem nevoie de nicio educaţie, trad.).

Nu toţi participanţii la protest au fost încântaţi de faptul că senatoarea Şoşoacă a confiscat scena. Unii dintre aceştia au părăsit piaţa din cauza senatoarei şi s-au plâns ulterior pe Facebook de discursul cu tente extremiste al senatoarei.

Două manifestaţii de protest au avut loc sâmbătă după-amiaza în Bucureşti, la Piaţa Victoriei şi Piaţa Universităţii, oamenii exprimându-şi nemulţumirea faţă de măsurile de restricţie introduse de autorităţi în contextul pandemiei de COVID-19. Protestatarii au plecat ulterior spre Palatul Parlamentului.