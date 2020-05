VIDEO Doctorița despre care Digi 24 a spus că a murit a fost pusă ȘEFĂ a Spitalului MAI, de către Marcel Vela

Şeful Secţiei ATI de la Spitalul de Urgenţă "Profesor Dr. Dimitrie Gerota", Alida Moise, a fost împuternicită, vineri, să îndeplinească funcţia de director general al acestei unităţi sanitare, potrivit unei postări pe Facebook a ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Reamintim că Alida Moise este doctorița despre care Digi 24 a spus că a murit. Doctorița a fost infectată cu coronavirs, alături de mai multe cadre medicale și pacienți ai spitalului, de un fost ofițer MAI, actual angajat al Primăriei Sectorului 4, care a ascuns că a fost în Israel, de unde a luat virusul. Alida Moise a fost în stare gravă, la terapie intensivă, dar a fost salvată de colegii săi.

"În aceste momente, a fi ministru al Afacerilor Interne reprezintă poate cea mai importantă misiune a vieții mele.

Această misiune a adus cu ea cea mai mare onoare, dar și cea mai mare responsabilitate pe care viața mi-o putea oferi, aceea de a servi Patria.

Nu a contat niciodată ce funcții am ocupat pentru că mereu le-am văzut ca pe ceva trecător.

Ceea ce nu este trecător este binele pe care îl lași în urmă și cărămida mai mică sau mai mare pe care reusești să o pui la construcția aceasta care ar trebui să fie trainică, numită societate.

Astăzi am trăit un moment important, consider eu, și sper că am reușit să mai pun o cărămidă pentru o societate mai bună, pentru o societate dominată de profesioniști.

Începând de astăzi, medicul șef al Secției ATI a Spitalului de Urgență "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" București, doamna Moise Alida, cea care A ÎNVINS MOARTEA printr-o luptă crâncenă cu acest virus, și care va continua să salveze vieți, a fost împuternicită să îndeplinească funcția de director general al acestei unități.

Tot de astăzi, directorul general al Spitalului de Urgență "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" București, domnul Dragomir Dinu, a fost împuternicit director al Direcției Medicale din Ministerul Afacerilor Interne. Iar acesta va avea ca director adjunct, pe medicul șef al Secției Gastroenterologie din Spitalul Gerota respectiv, doamna Mahu Claudia-Iulia, care a fost împuternicită să îndeplinească această funcție.

Mult succes!", a precizat Vela.

