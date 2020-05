VIDEO Donald Trump şi Mike Pompeo se apără în scandalul destituirii Inspectorului General al Departamentului de Stat Steve Linick

Donald Trump şi Mike Pompeo au rupt tăcerea pentru a apăra destituirea Inspectorului General al Departamentului de Stat, dat afară în timp ce efectua, potrivit democraţilor, mai multe anchete potenţial stânjenitoare pentru şeful diplomaţiei americane, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Am dreptul absolut, în calitate de preşedinte, să pun capăt funcţiei pe care o deţine”, a declarat miliardarul republican, afişându-şi în mod deschis voinţa, luni, de a se ”debarasa” de inspectori generali numiţi de către predecesorul său democrat Barack Obama.

Acest scandal a izbucnit după ce preşedintele american l-a destituit vineri seara - la cererea lui Mike Pompeo - pe Inspectorul General al Departamentului de Stat Steve Linick.

Opoziţia democrată şi-a exprimat imediat nemulţumirea şi a dezvăluit că acest funcţionar de rang înalt tocmai a deschis o anchetă cu privire la plângeri care-l acuză pe secretarul de Stat Mike Pompeo că încredinţează sarcini domestice unui agent plătit cu banii contribuabililor - şi anume să scoată câinele familiei Pompeo la plimbare, să le aducă hainele de la călcat sau le facă rezervări private la restaurante.

”Preşedintele trebuie să rupă cu acest obicei de a exrcita represalii şi de a se răzbuna pe funcţionari care muncesc în serviciul securităţii americanilor”, a protestat preşedinta camerei reprezentanţilor Nancy Pelosi.

”EL NEGOCIAZĂ CU KIM”

”Nu voi răspunde niciuneia dintre toate aceste acuzaţii nesusţinute”, a respins Mike Pompeo într-un interviu acordat The Washington Post (WP).

El a dat asigurări că nu este la curent cu o asemenea anchetă care l-ar viza.

”Este, aşadar, pur şi simplu imposibil să fie vorba despre un act de represalii. Sfârşitul poveştii”, a subliniat el, acuzându-l, însă fără să facă precizări, pe inspectorul general de faptul că a ”subminat” misiunea Departamentului.

Aşa cum obişnuieşte, Trump a fost mai direct în apărarea secretarului său de Stat, ”un tip strălucitor” care ”negociază războiul şi pacea”.

”Poate că este ocupat. Poate că negociază cu Kim Jong Un”, liderul nord-coreean, ”cu privire la armamentul nuclear şi spune dintr-o dată «vă rog, puteţi să-mi plimbaţi câinele? Vă deranjează?»”, a justificat locatarul Casei Albe.

Însă faptele cu privire la care ancheta Steve Linick - care dispune de o independenţă deplină în controlarea exercitării puterii executive în cadrul diplomaţiei primei puteri mondiale - au căpătat greutate.

Potrivit alesului democrat Eliot Engel, inspectorul era pe cale să încheie altă anchetă - sensibilă politic - cu privire la o procedură de urgenţă invocată de către secretarul de Stat în urmă cu un an, în vederea deblocării vânzărilor de armament către Arabia Saudită, în pofida opoziţiei Congresului.

ABUZ DE PUTERE?

Aleşii democraţi au denunţat la vremea respectivă un ”abuz de putere”.

Nancy Pelosi i-a scris luni lui Donald Trump, în perspectiva acestor noi informaţii, o scrisoare în care se declară ”alarmată” şi în care îi cere să justifice ”în detaliu” această destituire.

Are legătură destituirea cu aceste anchete? Este prea devreme să se spună acest lucru.

Însă aceste dezvăluiri dăunează imaginii secretarului de Stat, în vârstă de 56 de ani, căruia îi place să-şi afişeze profilul apropiat americanilor de mijloc.

Pompeo, care afişează o avere relativ modestă faţă de numeroşii milionari din Guvernul Trump, îşi afişează rădăcinile din Kansas, un stat rural din Midwest, în care a fost ales.

Însă Mike Pompeo nu a ezitat să taie sute de milioane de dolari reprezentând ajutoare destinate palestinienilor, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) sau Afganistanului, invocând necesitatea unei ”cheltuiri bune” a banilor contribuabililor.

Secretarul de Stat a fost deja criticat din cauză că a luat-o, de la începutul lui 2019, pe soţia sa, Susan Pompeo, în numeroase călătorii, în pofida faptului că aceasta nu deţine vreo funcţie oficială, obligându-i pe funcţionari şi agenţi de securitate să se ocupe de ea.

Însă această polemică nu a prins.

Mike Pompeo a ieşit însă slăbit din dosarul ucrainean, în care preşedintele american a fost inculpat (”impeachment”) şi achitat de Senat la începutul anului.

El se bucură în continuare de încrederea lui Donnald Trump, însă acest tenor al Guvernului a pierdur-o pe cea a multor funcţionari de la departamentul pe care-l conduce, şocaţi de faptul că nu i-a apărat pe diplomaţii târâţi în noroi de cercuri trumpiste şi chiar de preşedinte însuşi.

După ce a fost nevoit să fie discret timp de săptămâni de zile, Mike Pompeo a revenit recent în prim-planul scenei, pentru a conduce ofensiva administraţiei Trump împotriva Chinei, pe care o acuză de faptul că este ”responsabilă” de răspândirea noului coronavirus.

President Trump defended his decision to terminate the State Department's inspector general and said Secretary of State Mike Pompeo asked him to do so https://t.co/Br6mbU8FpY pic.twitter.com/M1dcEdarCq