Video| După o pauză de aproape 18 ani, trupa engleză Tears For Fears lansează vineri un nou album de studio

Trupa engleză Tears For Fears va lansa vineri, 25 februarie, un nou album de studio, după o pauză de aproape 18 ani, informează AFP.

Noul material discografic al acestui grup pop-rock se intitulează "The Tipping Point", iar piesele sale abordează chestiuni diverse, precum situaţia democraţiilor ameninţate şi necesitatea parităţii dintre femei şi bărbaţi, potrivit Agerpres.

În cântecul "Stay", cei doi membri fondatori ai grupului, Roland Orzabal şi Curt Smith, nu ascund faptul că nu au fost mereu pe aceeaşi lungime de undă pe parcursul carierei lor de 40 de ani. Primul album al formaţiei engleze s-a intitulat "The Hurting" şi a fost lansat în 1983.

"'The Tipping Point' este un album puternic, pentru că este onest. Destinele noastre nu au fost întotdeauna legate, aveam nevoie să creştem separaţi din punct de vedere spiritual înainte de a ne regăsi, odată ajunşi la aceeaşi maturitate", a declarat pentru AFP Roland Orzabal, prezent la Paris alături de colegul său de trupă.

"Acum ştim că avem nevoie unul de celălalt", a adăugat Curt Smith. "Un fel de legătură fraternă", a mai spus Roland Orzabal.

Cei doi muzicieni au avut o traiectorie clasică pentru muzica pop: doi adolescenţi englezi s-au simpatizat reciproc, au înfiinţat un grup, apoi au trebuit să gestioneze presiunea succesului la jumătatea anilor 1980, după lansarea unor piese precum "Shout" şi "Everybody wants to rule the world". Curt Smith a fost primul care a cedat, încercând prima sa aventură muzicală în calitate de muzician solo încă din anii 1990, urmată de mai multe reveniri în trupa Tears For Fears.

Dar, în mod surprinzător, fostul lor manager este acela care a frânat în ultimii ani dorinţa lor de a lansa un nou album, îndemnându-i să susţină turnee în cadrul cărora trebuiau să interpreteze doar vechile lor piese de succes.

"El trăia fără să aibă încredere în artişti, era şi cam manipulator, dar ne-am recăpătat autoritatea", a relatat Roland Orzabal. Acesta este şi subiectul cântecului "Master Plan" de pe noul disc al trupei.

"Fostul nostru manager respingea totul şi îmi spunea: 'Trebuie să spuneţi o poveste'. Dar care poveste? Soţia mea a murit, eu am făcut două cure de dezintoxicare, vreau să vorbesc despre asta", a adăugat artistul englez.

Aceste drame sunt descrise în versurile pieselor "The Tipping Point" şi "Please be happy". "Vrem să lucrăm compunând piese profunde, nu să rămânem în superficialitate", a adăugat Curt Smith. "Suntem buni când vine vorba să mergem spre subiecte întunecate, dar există mereu în cântecele noastre optimism şi speranţă", a completat Roland Orzabal.

Duoul englez nu a pierdut nimic din forţa cântecelor sale melodioase, dar care transmit mesaje puternice, aşa cum s-a întâmplat cu single-ul de mare succes "Woman in chains" (1989), care evoca subiectul violenţelor conjugale. "Este vorba despre ceea ce tatăl meu o făcea pe mama mea să suporte din punct de vedere fizic şi moral", a dezvăluit Roland Orzabal.

Eliminarea virilităţii toxice şi construirea unei realităţi bazate pe paritatea dintre femei şi bărbaţi se află în centrul piesei "Break the man" de pe noul album al trupei.

Curt Smith a avut ideea acestei piese. Artistul englez, care locuieşte în prezent în Statele Unite, a fost oripilat de elementele desprinse din domeniul dominaţiei masculine pe care Donald Trump le promova pentru a cuceri puterea politică în această ţară.

Tulburările politice actuale îi interesează la fel de mult pe cei doi artişti englezi. Piesa "River of mercy" începe cu zgomotele unor revolte şi sirene de poliţie. Curt Smith se afla în Statele Unite în ziua în care Capitoliul din Washington a fost atacat de adepţi ai teoriilor conspiraţiei şi de susţinători ai lui Donald Trump.

"Am fost şocat, dar nu s-a încheiat totul, trebuie să fim atenţi. Trump vrea să revină la putere, democraţia poate fi înlăturată în orice moment", a spus starul britanic. "Democraţia este fragilizată şi din cauza tuturor acelor lucruri care se întâmplă în culisele marilor giganţi din tehnologie şi care pot schimba faţa unor alegeri", a completat Roland Orzabal.

Cântecul "Master plan" poate fi considerat şi un fel de denunţare a regimurilor autoritare conduse de personalităţi precum Donald Trump şi Jair Bolsonaro în Brazilia. Însă cântecele de pe noul disc vorbesc totuşi şi despre luminiţa de la capătul tunelului: oamenii pot să preia din nou controlul asupra propriilor destine, aşa cum şi cei doi muzicieni englezi şi-au schimbat managerul pentru a putea să se exprime prin intermediul unor piese noi.

"The Tipping Point" este cel de-al şaptelea album de studio din discografia trupei Tears For Fears. Precedentul său material discografic cu piese originale s-a intitulat "Everybody Loves a Happy Ending" şi a fost lansat în septembrie 2004.