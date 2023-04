VIDEO După rușinea cu Newcastle, Hugo Lloris le-a prezentat scuze suporterilor: 'Este foarte jenant'

Portarul francez de la Tottenham, Hugo Lloris, şi-a cerut scuze duminică suporterilor echipei londoneze pentru evoluţia şi înfrângerea din meciul cu Newcastle, scor 1-6.

Tottenham Hotspur a fost depăşită la toate capitolele în prim repriză a meciului cu Newcastle, de duminică.

Londonezii au fost conduşi cu 5-0 în minutul 21, părând paralizaţi în faţa rivalilor din Premier League. Chiar dacă în partea secundă Tottenham a marcat şi a echilibrat jocul, primind un singur gol, portarul Hugo Lloris şi-a cerut scuze suporterilor la interviurile de după meci:

„Este foarte jenant. Primul lucru pe care trebuie să îl fac este să îmi cer scuze suporterilor care au venit la stadion, dar şi celor care au urmărit meciul. Este evident că astăzi nu am arătat deloc o imagine frumoasă. Nu am putut ţine pasul cu jucătorii de la Newcastle. Am fost depăşiţi în toate aspectele jocului. Am ratat complet prima repriză... A doua repriză a fost o altă poveste, dar ce s-a întâmplat este foarte dureros!", a declarat Hugo Lloris.

"It's very embarrassing... Probably we should apologise to the fans"



Tottenham captain Hugo Lloris reflects on his side's 'painful' 6-1 defeat to Newcastle United ⚽©️ pic.twitter.com/znM2iw8KE1