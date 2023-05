VIDEO Elias Charalambous: 'Normal că mi-aş dori să continui la FCSB, chiar dacă nu vom câştiga titlul'a

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că visează alături de jucătorii săi la câştigarea campionatului şi că este conştient că pe lângă noroc are nevoie ca toţi să dea tot ce au mai bun pentru cucerirea trofeului.

"E foarte devreme să vorbim despre câştigarea titlului şi nici nu îmi place să vorbesc despre viitor. Îmi place să vorbesc despre mâine, despre meciul de mâine. Eu sunt aici să ajut de o bucată mică de timp. Eu nu am făcut foarte multe, doar am completat un puzzle, este meritul lor în mare parte. Noi trebuie să câştigăm titlul pentru aceşti oameni. Nu pot vorbi acum despre finalul campionatului, pentru că mâine avem un meci important care nu este ultimul, este penultimul, trebuie să luăm pas cu pas. Nu este o luptă între mine şi Gheorghe Hagi. Este o luptă între FCSB şi Farul. Este un singur meci, unul foarte important, nu vedem lucrurile prin prisma unui singur om sau unui singur meci. Este o chestiune colectivă. Şi eu visez, şi jucătorii visează, toţi avem nevoie să visăm. Şi îmi place să visez, şi, normal, că îmi doresc să câştigăm campionatul, dar nu putem spune de acum dacă se va întâmpla. Dar îmi place să visez. Am câştigat câteva trofee şi probabil că sunt un tip norocos. Înţeleg că e vorba şi de noroc, dar trebuie să faci lucrurile aşa cum trebuie, să dai tot ce e mai bun", a spus Charalambous, scrie agerpres.ro.

Tehnicianul cipriot a precizat că nu are jucători indisponbili în lot, în afara lui Edjouma: "Cred că cel mai important este ca mâine să fim concentraţi încă din primul minut, pentru că întâlnim poate cea mai bună echipă din Superligă. Ne interesează doar echipa noastră, nu ne interesează cine joacă la ei. Ştim că sunt foarte puternici, dar pe noi ne interesează doar să luăm cele trei puncte. Este cel mai important meci pentru că este următorul. Sper să câştigăm acest meci, în special pentru fani şi pentru jucători. Va fi foarte greu, va trebui să muncim foarte mult în teren. Doar Edjouma lipseşte, restul jucătorilor sunt sută la sută disponibili şi toţi vor să joace mâine".

Charalambous spune că şi-ar dori să continue la FCSB chiar dacă nu va câştiga titlul în acest sezon, detaliile urmând a fi discutate la finalul campionatului.

"Normal că mi-aş dori să continui la FCSB, chiar dacă nu vom câştiga titlul. Am spus de la început că mă simt foarte bine aici, îmi place aici. Poate că acum nu este momentul să vorbim despre asta, sunt alte lucruri mult mai importante, vom discuta la final", a mai spus Charalabous.

FCSB va întâlni formaţia Farul Constanţa, duminică, de la ora 21:00, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 9-a a play-off-ului Superligii. Meciul este considerat "finala campionatului", întrucât între liderul Farul şi FCSB, ocupanta locului doi în clasament, e doar un punct diferenţă. În ultima etapă, Farul Constanţa va întâlni CFR Cluj, în deplasare, iar FCSB va juca acasă cu Rapid, pe Arena Naţională.