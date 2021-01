VIDEO - Eminem a lansat videoclipul piesei 'Higher', colaborare cu Ultimate Fighting Championship

Rapperul Eminem a lansat videoclipul piesei „Higher”, în care apar, între alţii, preşedintele Ultimate Fighting Championship, Dana White, şi prezentatorul ESPN Michael Eaves, informează News.ro.

Clipul a fost lansat sâmbătă seară, înainte de confruntarea dintre Dustin Poirier şi Conor McGregor din UFC, câştigată de Poirier.

„Am fost mereu interesaţi de consolidarea sinergiei dintre muzică şi sport şi, împreună cu ESPN, am creat multe momente minunate”, a transmis David Nieman, vicepreşedinte la Interscope Geffen A&M, într-un comunicat citat de Billboard.

„Colaborarea pentru amplificarea viziunii artistice a lui Eminem într-un mod unic pentru acest eveniment UFC este un punct culminant”, a mai spus el.

Piesa lui Eminem este inclusă pe albumul „Music To Be Murdered By - Side B”, lansat la jumătatea lunii decembrie 2020.