VIDEO - Episod comic la Ministerul Justiției: Stelian Ion a confundat protestatarii din fața instituției

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a ieșit vineri din minister la discuții cu protestatarii din fața instituției, crezând că aceștia reclamă închiderea dosarului 10 august. De fapt, aceștia erau angajați care protestau în apărarea patronului, căruia autoritățile i-au făcut dosar penal pentru conducere fără permis, potrivit G4Media.

Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCĂ ÎN AER România: Se pot DESFIINȚA toate pensiile speciale, cu excepția celor ale magistraților!

„Eu am ieșit, am crezut că e vorba de 10 august, dar am înțeles că e o speță particulară. Dar cum ați venit chiar azi, când a fost subiectul 10 august? Toți oamenii de aici sunt pe speța dvs?”, i-a întrebat surprins Stelian Ion pe protestatari.

baba