VIDEO Eugen Teodorovici ține ALDE la guvernare: Am îmbinat stânga cu dreapta. Orice factură din teritoriu va fi decontată

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus miercuri, in contextul in care ALDE a zis ca nu este de acord cu rectificarea bugetara propusa de Executiv si ministrii ALDE ar putea sa nu semneze proiectul, ca nu mai exista „suparare” intre partenerii de la guvernare, ca nu se taie de la investitii si ca toate facturile trimise spre decontare din teritoriu vor fi decontate.

`Mereu am imbinat cele doua curente, stanga si dreapta, nimeni nu poate reprosa taierea investitiilor, sunt in sustinator infocat al acestora. Nu am taiat de la investitii. Noi am luat in calcul executia de la data la care se face rectificarea. Nu vor fi blocaje, sincope de a deconta facturile venite pe investitii. La nivel local, ca propunere avem o suma de 2 miliarde lei pentru PNDL si anul trecut au fost 4,5 miliarde lei facturi decontate si azi la jumatatea anului sunt deja undeva spre 4,4. Pana la finalul anului, orice factura vine spre decontare, va fi decontata. Suparare nu exista. Nu m-am certat cu nimeni. Intre doua comunicari oficial prevaleaza ultima. Colegii ministri ALDE au avut discutii cu ministerul de Finante”, a zis Teodorovici.

Citește și: SURSE - Pensiile mai mari de 7.000 de lei, supraimpozitate până la 50%: formule discutate în Guvern .